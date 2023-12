Faro Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Der Aktienkurs des Unternehmens Faro hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -49,52 Prozent erzielt, während der Durchschnitt in der IT-Branche bei 21,34 Prozent lag. Auch im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt Faro mit einer Rendite von 70,86 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analysten ihre Meinung zur Faro-Aktie abgegeben. Davon bewerteten 1 Analysten die Aktie als "Gut". Es gab keine neutralen oder negativen Bewertungen. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Faro-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 20 USD, d.h. es gibt ein Aufwärtspotential von 49,48 Prozent.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Faro ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Anleger-Stimmung für die Faro-Aktie.

Die Dividende von Faro liegt bei 0 Prozent und ist damit im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (732,63 Prozent) niedriger. Die Differenz beträgt 732,63 Prozentpunkte. Daher erhält die Dividende von Faro derzeit eine "Schlecht"-Bewertung.