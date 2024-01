Faro Aktie: Die Bären zittern!

Der Aktienkurs von Faro hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -22,78 Prozent verzeichnet. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche durchschnittlich um -0,72 Prozent gefallen, was einer Underperformance von -22,05 Prozent für Faro entspricht. Der "Informationstechnologie"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von 9,49 Prozent im letzten Jahr, wobei Faro um 32,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Von fundamentaler Seite betrachtet, ist die Aktie von Faro mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 35,85 auf Basis der aktuellen Notierungen um 22 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" (46,02). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus der Perspektive der fundamentalen Analyse.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber Faro in den letzten Tagen. Positive Themen dominierten die Diskussion an sieben Tagen, während an vier Tagen eine eher neutrale Haltung vorherrschte. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vorwiegend neutral. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Faro daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung insgesamt.

In den zurückliegenden 12 Monaten haben Analysten Faro 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" und 0 mal das Rating "Schlecht" vergeben, was langfristig zu einem institutionellen Rating von "Gut" führt. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Faro. Die Analysten befassen sich auch mit dem aktuellen Kurs von 22,53 USD und erwarten eine Entwicklung von -11,23 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 20 USD ergibt. Diese Entwicklung wird als "Schlecht"-Einschätzung betrachtet, und insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".