Faro Aktie: Abwarten

Der Aktienkurs von Faro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -30,78 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" liegt die Rendite von Faro um 39,79 Prozent unter dem Durchschnitt von 9,01 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt -3,65 Prozent, wobei Faro aktuell 27,14 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite für Faro beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 11298,03 Prozentpunkten bedeutet. Diese niedrigeren Dividenden führen zu einer Gesamtbewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs von Faro bei 21,98 USD, was eine Distanz von +9,63 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +28,09 Prozent, wodurch auch hier eine Gesamtbewertung als "Gut" erfolgt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne wesentliche Richtungsausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positiven noch negativen Themen über das Unternehmen Faro diskutiert. Aufgrund dieser neutralen Stimmungslage wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung des Anleger-Sentiments als "Neutral".