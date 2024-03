Farnova Holdings Aktie: Was ist hier nur passiert?

Die technische Analyse der Jiading-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,09 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,019 HKD liegt. Das bedeutet eine Abweichung von -78,89 Prozent, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,03 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -36,67 Prozent entspricht und somit ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktivität und Diskussionsintensität der Beiträge zu Jiading als mittel eingestuft werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen in den letzten Wochen überwiegend positive Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf den Relative-Strength-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 70 Punkten liegt, was darauf hinweist, dass Jiading überkauft ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt keine Über- oder Unterkäufe an und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Jiading-Wertpapier damit mit einem "Schlecht"-Rating eingestuft.