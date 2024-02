Farmmi Aktie: Tut sie es schon wieder?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt als wichtigster Indikator für die fundamentale Analyse. Farmmi weist mit einem Wert von 1,61 ein deutlich günstigeres KGV auf als der Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 30,53, was einen Abstand von 95 Prozent zum KGV von Farmmi bedeutet. Aus diesem Grund wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Farmmi besonders positiv diskutiert. An acht Tagen überwog die positive Kommunikation, während an drei Tagen negative Themen vorherrschten. Auch aktuell, in den letzten ein bis zwei Tagen, dominieren positiven Themen in den Diskussionen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

In Bezug auf die Dividende weist Farmmi derzeit ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs auf, was eine negative Differenz von -4,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt in der Nahrungsmittelbranche bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Farmmi von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Farmmi als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für Farmmi beträgt 46,48, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert von 45,61 ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.