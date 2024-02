Farmmi Aktie: Der Knall ist da!

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor und verlor somit an Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Farmmi als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 1,61, das insgesamt 95 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt ist.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Farmmi-Aktie mit 1,08 USD derzeit um -6,09 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt -51,57 Prozent, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Farmmi zeigt mit einem Wert von 81,48 eine "Schlecht"-Einstufung, während der RSI25 mit 49,17 als neutral bewertet wird.

Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung der Farmmi-Aktie als "Schlecht" sowohl in technischer als auch in fundamentaler Hinsicht.