Farmmi Aktie: Alles nach Plan!

Die Farmmi-Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,85 % im Bereich "Nahrungsmittel". Dies resultiert in einer Bewertung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende, da die Differenz zum Branchendurchschnitt lediglich 3,85 Prozentpunkte beträgt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes bei Farmmi festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit einem "Gut" bewertet. Ebenso konnte eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz verzeichnet werden, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Farmmi daher in diesem Bereich ein "Gut"-Rating.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Farmmi nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet gilt. Das KGV liegt mit 1,41 insgesamt 97 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Nahrungsmittel". Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Farmmi-Aktie derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2,76 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (1,16 USD) um -57,97 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 1,28 USD zeigt eine Abweichung von -9,38 Prozent, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.