Farmland Quartalszahlen: Aktionäre erwarten Gewinnsteigerung trotz Umsatzrückgang

47 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen von Farmland in Denver, USA. Was erwartet Aktionäre in Bezug auf Umsatz und Gewinn? Wie steht es um die Entwicklung der Farmland-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

In knapp 47 Tagen wird Farmland, ein Unternehmen aus dem Agrarsektor mit Sitz in Denver, seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Ersten Datenanalysen zufolge wird erwartet, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal leicht sinkt. Im dritten Quartal 2022 erwirtschaftete Farmland einen Umsatz von 12,18 Mio. EUR, während nun mit einem Rückgang um -2,50 Prozent auf 11,88 Mio. EUR gerechnet wird. Der Gewinn soll sich hingegen voraussichtlich um +400,00 Prozent steigern und bei 5,07 Mio. EUR liegen.

Auf Jahressicht gehen Analysten davon aus, dass der...