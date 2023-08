Farmland Quartalsbilanz in 67 Tagen: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnrückgang

ARTIKEL:

Die Quartalsbilanz des Farmland Unternehmens mit Sitz in Denver, USA steht in 67 Tagen an. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Auch die Entwicklung der Farmland Aktie im Vergleich zum Vorjahr wird mit Interesse beobachtet.

In knapp zwei Monaten wird das Unternehmen seine Quartalszahlen veröffentlichen. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Farmland Aktie beträgt 546,20 Mio. EUR. Analysten und Investoren warten gespannt auf die Ergebnisse. Laut aktuellen Datenanalysen gehen die Experten von einem leichten Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorquartal aus. Im dritten Quartal 2022 erzielte Farmland einen Umsatz von 12,02 Mio. EUR, während nun ein Rückgang um -0,70 Prozent auf 11,93 Mio. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich voraussichtlich um -200,00% auf -1,00 Mio. EUR...