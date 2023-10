Farmland Aktienkurs sinkt, aber Experten prognostizieren langfristige Verbesserungen

Der Aktienkurs befindet sich in einem Abwärtstrend und hat in den letzten 30 Tagen um -2,98% abgenommen. Analysten gehen jedoch davon aus, dass sich der Kurs langfristig verbessern wird. In den nächsten 12 Monaten wird ein Kursziel von 12,40 EUR prognostiziert, was einem Gewinn von +27,23% entspricht. Aktionäre, die jetzt einsteigen möchten, könnten also potenziell einen Gewinn erzielen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich das Unternehmen im vierten Quartal entwickeln wird. Die Experten erwarten einen deutlichen Anstieg des Umsatzes um +41,06% im Vergleich zum Vorquartal sowie eine Steigerung des Gewinns um +159,07%. Diese positiven Prognosen könnten sich auch auf den Aktienkurs auswirken.

Es ist wichtig zu beachten, dass diese Informationen lediglich Schätzungen basierend auf Analysen und Experteneinschätzungen sind und keine...