Farmland Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Die Farmland Partners Inc-Aktie wird derzeit von Analysten als "Gut" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 13 USD hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 13,54 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 11,41 USD mit dem aktuellen Kurs (11,45 USD) vergleicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 und 25 Tage ergibt jeweils eine "Neutral"-Bewertung, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Farmland Partners Inc.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine Veränderung zum Negativen auf, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für Farmland Partners Inc führt.