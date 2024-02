Farmland Aktie: Das ist beeindruckend!

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Farmland Partners Inc-Aktie abgegeben. Davon wurden 1 als "Gut" bewertet, 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt "Gut"-Rating für die Farmland Partners Inc-Aktie. Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Farmland Partners Inc. Die durchschnittliche Kurszielbewertung der Analysten liegt bei 13 USD. Dies bedeutet ein Aufwärtspotenzial von 15,86 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,22 USD. Daher ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte die Farmland Partners Inc interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität in Bezug auf die Aktie ist gestiegen, was zu einer positiven Einschätzung führt. Ebenso hat sich die Rate der Stimmungsänderung positiv verändert, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung aufgrund des Sentiments und Buzz im Internet.

In technischer Hinsicht ist die Farmland Partners Inc derzeit -7,81 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Neutral" eingestuft, da die Distanz zum entsprechenden gleitenden Durchschnitt bei -1,84 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv in Bezug auf die Farmland Partners Inc. Allerdings standen in den vergangenen Tagen vermehrt negative Themen im Fokus der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Insgesamt erhält die Farmland Partners Inc also eine "Gut"-Rating aufgrund der Analysteneinschätzung, eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet, sowie eine "Neutral"-Einstufung aus technischer Sicht und in Bezug auf die Anleger-Stimmung.