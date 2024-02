Farmland Aktie: DAS heißt noch nichts

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Farmland Partners Inc-Aktie stattgefunden. Diese Bewertungen ergaben ein "Gut"-Rating für die Aktie. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 13 USD, was einem Aufwärtspotential von 16,49 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 11,16 USD. Somit wird die Aktie als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Farmland Partners Inc derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der GD200 liegt bei 11,49 USD, während der Aktienkurs bei 11,16 USD liegt, was einer Abweichung von -2,87 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 11,81 USD, was einer Abweichung von -5,5 Prozent entspricht. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung als "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Farmland Partners Inc liegt bei 54,19, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 51,34, was für 25 Tage eine "Neutral" Bewertung ergibt. Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung als "Neutral".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen diskutiert, jedoch hat sich in den letzten ein, zwei Tagen die Stimmung zu negativen Themen verschoben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft. Somit erhält die Farmland Partners Inc insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.