Farmland Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Farmland Partners Inc war in den letzten Tagen hauptsächlich negativ. Dies spiegelt sich auch in den neuesten Nachrichten über das Unternehmen wider, die ebenfalls überwiegend negativ waren. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Farmland Partners Inc daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Im letzten Jahr erhielt die Farmland Partners Inc-Aktie insgesamt 1 Bewertung von Analysten, wovon 1 Bewertung als "Gut" und keine als "Neutral" oder "Schlecht" eingestuft wurde. Insgesamt ergibt sich also ein "Gut"-Rating für die Farmland Partners Inc-Aktie. Es gab jedoch keine aktuellen Analystenupdates zu Farmland Partners Inc. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, beträgt 13 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 14,54 Prozent entspricht.

Beim Relative Strength Index (RSI) wurde festgestellt, dass die Farmland Partners Inc-Aktie auf kurzfristiger Basis als überkauft eingestuft wird und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse ergab, dass der gleitende Durchschnittskurs der Farmland Partners Inc bei 11,39 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 11,35 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage zeigt einen Abstand von -6,2 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Farmland Partners Inc daher eine Gesamtbewertung von "Neutral".