Farmland Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Farmland Partners Inc-Aktie wird von Analysten derzeit als "Gut" bewertet. Dieses Rating basiert auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Farmland Partners Inc. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 13 USD, was ein Aufwärtspotenzial von 13,54 Prozent vom letzten Schlusskurs von 11,45 USD bedeutet. Insgesamt erhält Farmland Partners Inc eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Farmland Partners Inc-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 34, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 64,3 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Farmland Partners Inc basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die Farmland Partners Inc-Aktie, basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt jedoch unter dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen rund um die Farmland Partners Inc-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die negativen Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist bezogen auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Farmland Partners Inc-Aktie von Analysten und basierend auf verschiedenen Indikatoren als "Neutral" bis "Gut" bewertet. Die Anlegerstimmung ist ebenfalls als "Neutral" einzustufen.