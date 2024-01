Farmland Aktie: Wie lange soll das noch so gehen?

Die Farmland Partners Inc-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. Im Laufe des letzten Jahres haben sie 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen abgegeben. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 13 USD, was einem Aufwärtspotential von 9,43 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Empfehlung.

Die Stimmung rund um die Aktie wurde auch auf sozialen Plattformen genau unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Allerdings wurden in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft wird.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Farmland Partners Inc in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde deutlich weniger über die Aktie diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger hinweist und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Farmland Partners Inc-Aktie momentan überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf Basis des 25-Tage-RSI wird die Aktie hingegen als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält die Farmland Partners Inc-Aktie gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung.