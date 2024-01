Farmland Aktie: Viel Lärm um nichts?

Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an der Farmland Partners Inc-Aktie haben sich in den letzten Wochen laut Analyse kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Aktie gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Daher erhält die Farmland Partners Inc-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In technischer Hinsicht liegt der aktuelle Kurs der Farmland Partners Inc-Aktie bei 11,54 USD, was eine +0,96 Prozentige Entfernung vom GD200 (11,43 USD) bedeutet. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 12,2 USD, was einem Abstand von -5,41 Prozent entspricht und daher als "Schlecht"-Signal betrachtet wird. Insgesamt wird der Kurs der Farmland Partners Inc-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analyse von Research-Abteilungen ergab in den letzten zwölf Monaten eine Einstufung der Farmland Partners Inc-Aktie mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch liegt das Kursziel im Mittel bei 13 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 12,65 Prozent entspricht. Daher ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Gut" basierend auf den Bewertungen von Analysten.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Farmland Partners Inc-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 beträgt 28,36 und der RSI25 beträgt 66,96, was zu einer Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators führt.