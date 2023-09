Farmland Aktie: Trotz negativem Trend, Analysten prognostizieren +20,05% Gewinnanstieg

Der Kurs der Farmland Aktie befindet sich in einem stark negativen Trend, und der gleitende Durchschnitt 50 bietet keine Unterstützung. Die Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Rückgang von -4,14% verzeichnet. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Anstieg des Aktienkurses auf 12,24 EUR, was einem Gewinn von +20,05% entspricht.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal entwickeln werden. Die aktuellen Schätzungen deuten auf ein leichtes Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal hin. Der Gewinn wird voraussichtlich um +400,00% steigen und einen Wert von 5,07 Mio. EUR erreichen.

Auf Jahressicht werden die Umsatz- und Gewinnzahlen weniger positiv erwartet. Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz um -4,70% sinken wird und der Gewinn um...