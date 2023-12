Farmland Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Der Relative Strength Index, oder RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Aktuell liegt der RSI der Farmland Partners Inc bei 36,26, was auf eine neutrale Situation hinweist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, gibt einen Wert von 25 an, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt erhält die Farmland Partners Inc daher in dieser Kategorie die Einstufung "Gut".

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Farmland Partners Inc eingestellt waren. Es gab insgesamt 13 positive und einen negativen Tag. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Farmland Partners Inc daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigte die Aktie von Farmland Partners Inc in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität in Bezug auf Diskussionsintensität und Stimmungsänderung. Daher erhält Farmland Partners Inc insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung für diese Faktoren.

Die Analysten haben in den zurückliegenden 12 Monaten 1 mal die Einschätzung "Gut", 0 mal die Einschätzung "Neutral" sowie 0 mal das Rating "Schlecht" für die Farmland Partners Inc vergeben. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf dem aktuellen Kurs von 12,7 USD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 2,36 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 13 USD. Insgesamt ergibt sich somit für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Gut".