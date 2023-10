Farmland-Aktie: Quartalszahlen mit erwartetem Umsatzsprung von +43,30% in Sicht

In knapp fünf Monaten wird das Unternehmen Farmland, mit Sitz in Denver, seine Quartalszahlen für das vierte Quartal präsentieren. Was können Aktionäre diesbezüglich erwarten? Und wie entwickelt sich die Farmland-Aktie im Vergleich zum Vorjahr?

Wir haben nur noch 137 Tage Zeit, bis die Farmland-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von derzeit 489,49 Millionen Euro ihre neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Denn laut Datenanalyse rechnen führende Analystenhäuser derzeit mit einem deutlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum vorherigen Quartal.

Im vierten Quartal 2022 erzielte Farmland einen Umsatz von 20,79 Millionen Euro. Für das aktuelle Quartal wird ein Sprung von satten +43,30 Prozent auf voraussichtlich 29,80 Millionen Euro erwartet. Auch der Gewinn soll sich deutlich...