Farmland Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

In den letzten Wochen wurde bei Farmland Partners Inc eine deutliche Verschiebung der Stimmungslage in Richtung Negativ festgestellt. Diese Veränderung erfolgt, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage für diese Analyse bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da bei Farmland Partners Inc in diesem Bereich negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussion oder anders ausgedrückt, auf die Veränderung der Anzahl der Beiträge, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammenfassend erhält Farmland Partners Inc für diesen Aspekt daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Farmland Partners Inc verläuft derzeit bei 11,47 USD. Dies führt dazu, dass die Aktie die Einstufung "Neutral" erhält, selbst wenn der Aktienkurs selbst bei 11,55 USD aus dem Handel ging und somit einen Abstand von +0,7 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ist jedoch anders. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 11,88 USD erreicht. Dies entspricht einer aktuellen Differenz von -2,78 Prozent für die Farmland Partners Inc-Aktie und führt zu einem "Neutral"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Betrachtet man den RSI der letzten 7 Tage für die Farmland Partners Inc-Aktie, beträgt der Wert derzeit 29. Somit ist das Wertpapier überverkauft und erhält daher ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt die Analyse um eine längerfristige Betrachtung. Der RSI25 liegt bei 46,3, was bedeutet, dass Farmland Partners Inc weder überkauft noch überverkauft ist im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs für Farmland Partners Inc somit ein "Gut"-Rating.

Im letzten Jahr erhielt Farmland Partners Inc insgesamt 1 Analystenbewertung. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut" und setzt sich aus 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Farmland Partners Inc. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose von 13 USD für das Wertpapier ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 12,55 Prozent, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 11,55 USD. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Insgesamt erhält Farmland Partners Inc somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt.