Farmland Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Stimmung für Farmland Partners Inc hat sich in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat zugenommen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Analysten betrachten die Aktie der Farmland Partners Inc auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel. Von 18 Analysten wurden 1 als "Gut" eingestuft, während keine neutralen oder schlechten Bewertungen vorliegen. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates, aber im Durchschnitt wird ein Kursziel von 13 USD erwartet, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen erhält die Aktie daher ebenfalls die Bewertung "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Farmland Partners Inc liegt bei 67,74 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt einen Wert von 49,27, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Farmland Partners Inc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 11,31 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 12,48 USD weicht somit um +10,34 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,05 Prozent), wodurch die Aktie auch hier ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Farmland Partners Inc-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.