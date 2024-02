Farmland Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Farmland Partners Inc liegt bei 91,03 und deutet darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 81 und weist ebenfalls auf eine überkaufte Situation hin, was zu einer erneuten Bewertung als "Schlecht" führt.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Farmland Partners Inc insgesamt 1 Analystenbewertung, was zu einer durchschnittlichen Bewertung von "Gut" führt. Die Kursprognose ergibt ein Aufwärtspotential von 17,97 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Empfehlung führt.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt eine überwiegend positive Einstellung der Marktteilnehmer gegenüber der Farmland Partners Inc in den letzten Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

Hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung lässt sich eine mittlere Diskussionsintensität feststellen, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung aufweist. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Einstufung für die Farmland Partners Inc in diesem Punkt.