Farmland Aktie: Endlich geschafft?

In den vergangenen zwölf Monaten haben insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Farmland Partners Inc-Aktie stattgefunden. Davon waren 1 Bewertungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einem Gesamtrating von "Gut" für die Farmland Partners Inc-Aktie. Es liegen keine Analystenupdates zu Farmland Partners Inc aus dem letzten Monat vor. Basierend auf den Analystenratings beträgt das durchschnittliche Kursziel 13 USD, was einem Aufwärtspotential von 0,08 Prozent entspricht, verglichen mit dem letzten Schlusskurs von 12,99 USD. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung. Insgesamt erhält Farmland Partners Inc somit ein "Gut"-Rating für diesen Analysepunkt.

Technisch betrachtet liegt der Kurs der Farmland Partners Inc bei 12,99 USD aktuell um +10,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristig positiven Einschätzung führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 hingegen +15,06 Prozent, was ebenfalls als positiv einzustufen ist. Somit bewerten wir die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume insgesamt als "Gut".

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 48,76 Punkten, was darauf hinweist, dass Farmland Partners Inc weder überkauft noch -verkauft ist. Für den RSI7 erhält das Wertpapier somit eine "Neutral"-Bewertung. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 36,76, was ebenfalls weder überkauft noch -verkauft bedeutet. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Farmland Partners Inc-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In den letzten Wochen konnte eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Farmland Partners Inc festgestellt werden. Dies kommt zustande, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz hin zu besonders negativen Themen hat. Daher ist dieses Kriterium mit "Schlecht" zu bewerten. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnte jedoch eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt werden, was mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Zusammengefasst erhält Farmland Partners Inc für diese Stufe daher ein "Schlecht".