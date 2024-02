Farmers National Banc /OH Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Analysteneinschätzung für die Farmers National Banc-Aktie wird als "Neutral" eingestuft, basierend auf der langfristigen Meinung von Analysten. Von insgesamt einer Bewertung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 14 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie eine Performance von -1,69 Prozent erzielen könnte, da derzeit ein Kurs von 14,24 USD besteht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor erzielte Farmers National Banc mit einer Rendite von 5,42 Prozent eine Performance, die um mehr als 2 Prozent darüber liegt. Die "Handelsbanken"-Branche hatte eine mittlere Rendite von -2,02 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Farmers National Banc mit 7,44 Prozent deutlich darüber lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite von Farmers National Banc beträgt derzeit 5 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,85 % ("Handelsbanken") niedriger ist. Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen neutral gegenüber Farmers National Banc eingestellt waren. Die Kommunikation war weder positiv noch negativ. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf der Stimmungsanalyse erhält Farmers National Banc daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion, auch in Bezug auf die Anlegerstimmung.