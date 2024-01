Farmers National Banc /OH Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Anlegerstimmung für Farmers National Banc war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Es gab weder überwiegend positive noch negative Themen. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Farmers National Banc derzeit eine Rendite von 5,94 % auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,82 % (für Handelsbanken) als niedrig eingestuft wird. Somit erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Farmers National Banc liegt bei 9, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,43 als unterbewertet gilt. Aus fundamentaler Sicht erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

Bezüglich des Relative Strength Index (RSI) wird Farmers National Banc sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis als "Neutral" eingestuft, da weder überkauft noch überverkauft. Somit erhält das Unternehmen auch in diesem Punkt unserer Analyse eine "Neutral"-Bewertung.