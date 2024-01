Farmers National Banc /OH Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Farmers National Banc schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Die Dividendenpolitik der Aktie erhält daher die Einstufung "Schlecht". In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Farmers National Banc-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 12,39 USD. Der letzte Schlusskurs von 13,92 USD weicht somit um +12,35 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 12,81 USD eine Überbewertung (+8,67 Prozent Abweichung), wodurch die Aktie ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bedacht wird. Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Farmers National Banc wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. In der fundamentalen Analyse wird die Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,82 als 37 Prozent unterbewertet im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (15,58) angesehen, was die Einstufung "Gut" ergibt.

