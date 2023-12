Farmers National Banc /OH Aktie: Sind Sie dafür gewappnet?

Die Aktienanalyse von Farmers National Banc zeigt, dass von insgesamt 1 Analystenbewertung in den letzten zwölf Monaten 0 als "Gut", 1 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies ergibt im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung für das Unternehmen. Im letzten Monat gab es keine neuen Bewertungen von Analysten für Farmers National Banc. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 14 USD, was bedeutet, dass die Aktie um 0,07 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 13,99 USD. Das daraus resultierende Rating ist "Neutral". Insgesamt erhält Farmers National Banc von den Analysten also eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass das Internet Stimmungen verstärken oder sogar verändern kann. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien in Bezug auf Farmers National Banc zeigt eine starke Aktivität, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einem langfristig positiven Stimmungsbild führt.

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag gab es keine positiven Diskussionen, und an insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Zudem wurden in den letzten Tagen vermehrt negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Farmers National Banc diskutiert. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von der Redaktion als "Schlecht" bewertet, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Branchenvergleich hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 3,86 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Finanzsektor liegt Farmers National Banc um 2,06 Prozent unter dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Handelsbanken" beträgt -3,02 Prozent, wobei Farmers National Banc aktuell um 6,88 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.