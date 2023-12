Farmers National Banc /OH Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Farmers National Banc hat sich in den letzten zwei Wochen als eher neutral erwiesen. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. Die Stimmungsbarometer zeigte an zwei Tagen einen negativen Trend, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen dominierten ebenfalls negative Themen die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie führte.

Die Aktivität in den Diskussionen zu Farmers National Banc wurde langfristig als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in Bezug auf das Anleger-Sentiment führte. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung, was das langfristige Stimmungsbild weiterhin als "Schlecht" einstuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite ergab sich, dass Investoren in die Aktie von Farmers National Banc bei einer Rendite von 5,94 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 132,68 Prozentpunkten erzielen können. Dies führte zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigte, dass Farmers National Banc auf 7- und 25-Tage-Basis als überverkauft eingestuft wurde. Der RSI7 lag bei 18,85 Punkten und der RSI25 bei 28,48 Punkten, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Bereich führte.

Insgesamt erhielt das Farmers National Banc-Wertpapier aufgrund dieser Faktoren eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf den RSI, während das Anleger-Sentiment und die Dividendenpolitik als "Schlecht" eingestuft wurden.