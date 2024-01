Farmers, Merchants Bank/CA Aktie: Wann tut sich was?

Weitere Suchergebnisse zu "Farmers & Merch Bk":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Alles dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca liegt bei 75,44, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25 für einen Zeitraum von 25 Tagen ist mit 33,58 neutral. Insgesamt wird die Situation als "Schlecht" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Gut" bewertet, da überwiegend positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert wurden.

Die Dividendenrendite der Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca beträgt 2,55 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken einen geringeren Ertrag von 136,28 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung für die Aktie der Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca.