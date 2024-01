Farmers, Merchants Bank/CA Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Farmers & Merch Bk":

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 5187,81 USD für die Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 5230 USD, was einem Unterschied von +0,81 Prozent entspricht, und führt daher zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 4762,14 USD liegt, was über dem letzten Schlusskurs (+9,82 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, was zu einer insgesamten "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca-Aktie hat einen Wert von 45, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der 25-Tage-RSI (32,07) führt zu einer "Neutral"-Bewertung, wodurch sich insgesamt nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca ergibt.

Bezüglich der Dividende beträgt die Dividendenrendite bezogen auf das aktuelle Kursniveau 2,55 Prozent und liegt damit 136,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken, 138,82). Die Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca-Aktie erhält aufgrund dieser Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung. Bei der Dividendenrendite wird die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.