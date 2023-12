Farmers, Merchants Bank/CA Aktie: Jetzt aber!

Weitere Suchergebnisse zu "Farmers & Merch Bk":

Basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird die Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 5202,05 USD, was bedeutet, dass der Aktienkurs (5275 USD) um +1,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 4710,22 USD, was einer Abweichung von +11,99 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Der aktuelle RSI-Wert von 34,28 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 16, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Basis als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger kann auch Einfluss auf Aktienkurse haben. Laut unserer Analysten waren die Kommentare zu Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca auf sozialen Plattformen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um die Aktie diskutiert, wodurch die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Das aktuelle KGV der Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca beträgt 7, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" im Durchschnitt ein KGV von 16 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.