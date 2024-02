Farmers, Merchants Bank/CA Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Weitere Suchergebnisse zu "Farmers & Merch Bk":

Die Technische Analyse der Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5065,44 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 4920 USD liegt, was einer Abweichung von -2,87 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 5139,92 USD nahe dem aktuellen Kurs, was zu einer Abweichung von -4,28 Prozent führt und ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Anlegerstimmung gegenüber Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca ist grundsätzlich positiv. Die Diskussion in den sozialen Medien war in den letzten Tagen vor allem von positiven Themen geprägt, und es gab keine negativen Diskussionen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Insgesamt erhält Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Gut"-Rating.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca festgestellt werden. Daher wird das Sentiment mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion gab es keine signifikanten Unterschiede, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Zusammenfassend erhält Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca daher für diese Stufe ein "Neutral"-Rating.

Was die Dividendenpolitik betrifft, so schüttet Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Handelsbanken. Die große Differenz von 136,88 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".