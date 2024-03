Farmers, Merchants Bank/CA Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Farmers & Merch Bk":

Die Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Handelsbanken. Mit einer Dividendenrendite von 2,13 % im Vergleich zu 138,76 % liegt der Unterschied bei 136,63 Prozentpunkten. Aufgrund dieser großen Diskrepanz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bezüglich Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft. Allerdings wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Die langfristige Stimmung und das Interesse an der Aktie wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist und die Rate der Stimmungsänderung gering ist. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca-Aktie zeigt, dass das Wertpapier sowohl über die letzten 7 Tage als auch über die letzten 25 Tage als überkauft eingestuft wird. Der RSI beträgt aktuell 90 für die letzten 7 Tage und 72,87 für die letzten 25 Tage. Daher erhält die Aktie für den RSI insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Insgesamt ergibt die Analyse der Dividendenpolitik, der Anleger-Stimmung und des RSI ein eher negatives Bild für Farmers & Merchants Bank Of Long Beach-long Beach Ca.