Farmers, Merchants Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Die Aktie von Farmers & Merchants -Lodi Ca wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt mit 8,34 insgesamt 48 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Handelsbanken", der bei 15,96 liegt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Farmers & Merchants -Lodi Ca ist neutral. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Ausschläge, und auch der Meinungsmarkt hat sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt.

Die Dividendenrendite für Farmers & Merchants -Lodi Ca beträgt aktuell 1,7 Prozent, was nur leicht über dem Mittelwert von 1,68 Prozent liegt. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In der technischen Analyse wird die Farmers & Merchants -Lodi Ca ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 971,74 USD, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 990 USD liegt, was einer Abweichung von +1,88 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 956,84 USD zeigt eine Abweichung von +3,47 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Einschätzung für die Aktie von Farmers & Merchants -Lodi Ca.