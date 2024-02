Farmers, Merchants Aktie: Die Vorzeichen waren schon lange da …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Bei Farmers & Merchants -Lodi Ca liegt der RSI bei 24,27, was als "gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 63,16 und wird daher als "neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit eine Einschätzung von "gut".

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um Farmers & Merchants -Lodi Ca diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren betrachtet, um festzustellen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für Farmers & Merchants -Lodi Ca liegt bei 972,17 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 996,16 USD, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

In der fundamentalen Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem KGV von 9,42 ist die Aktie von Farmers & Merchants -Lodi Ca 43 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken" (16,63). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung von "gut" aus fundamentaler Sicht.