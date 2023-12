Farmers, Merchants Aktie: Unfassbar - jetzt winkt der nächste Schritt...

Die technische Analyse zeigt, dass die Farmers & Merchants -Archbold Oh-Aktie in einem Aufwärtstrend ist. Sowohl der 50- als auch der 200-Tages-Durchschnitt liegen über dem letzten Schlusskurs. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 20,92 USD, während der kurzfristige Durchschnitt bei 20,44 USD liegt. Beide Werte erhalten daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis der trendfolgenden Indikatoren.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an 12 Tagen grün und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. Auch die Anleger zeigten sich größtenteils neutral oder positiv in Bezug auf das Unternehmen Farmers & Merchants -Archbold Oh. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten überwiegend neutrale Einschätzungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 29 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Auch aus Analystensicht erhält die Farmers & Merchants -Archbold Oh-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die Dividende weist Farmers & Merchants -Archbold Oh derzeit eine Dividendenrendite von 4,81 % auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 138,66 % wird dies jedoch als "Schlecht" eingestuft.