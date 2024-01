Farmers, Merchants Aktie: So kann es weitergehen!

Die Farmers & Merchants -Archbold Oh-Aktie verzeichnet eine Dividendenrendite von 4,81 Prozent, was 134,01 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Diese Dividendenpolitik erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Bezug zum aktuellen Aktienkurs.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte in 14 von 14 Tagen eine positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Farmers & Merchants -Archbold Oh gesprochen. Die Redaktion bewertet das Anleger-Sentiment daher als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Farmers & Merchants -Archbold Oh-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 20,92 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 22,49 USD weicht somit um +7,5 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (20,67 USD) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+8,81 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Analystenmeinungen zur Farmers & Merchants -Archbold Oh-Aktie zeigen insgesamt eine "Neutral"-Einstufung, da 0 Buc, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für die Farmers & Merchants -Archbold Oh liegt bei 29 USD, was einer erwarteten Entwicklung um 28,95 Prozent entspricht, und daher mit einem "Gut"-Rating bewertet wird. Keine Analystenupdates zu Farmers & Merchants -Archbold Oh liegen aus dem letzten Monat vor. Insgesamt führt die Analysten-Untersuchung daher zur Einstufung "Gut".