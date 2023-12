Farmers, Merchants Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Trinity Cap":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral eingestuft. Der RSI der Farmers & Merchants -Lodi Ca liegt bei 40,58, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 40,13 und zeigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau an. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird auch dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen wurde festgestellt, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen gesprochen haben, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Farmers & Merchants -Lodi Ca-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Farmers & Merchants -Lodi Ca im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken eine Dividendenrendite von 1,7 % aus, was 136,81 Prozentpunkte weniger als der branchenübliche Wert von 138,51 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Ertrag somit niedriger ausfällt.

Die Anleger-Stimmung bei Farmers & Merchants -Lodi Ca in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. Die Auswertung von Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigt, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.