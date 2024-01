Farmers /IA Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Es wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Farmers Frankfort Indiana diskutiert. Aufgrund dieser Neutralität bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral" im Anleger-Sentiment.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Farmers Frankfort Indiana-Aktie ein Durchschnitt von 42,85 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 42,4 USD, was einem Unterschied von -1,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (40,42 USD) zeigt mit einem Schlusskurs in der Nähe des gleitenden Durchschnitts (+4,9 Prozent) eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Farmers Frankfort Indiana zeigt eine Ausprägung von 13,75 für einen Zeitraum von 7 Tagen, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 36,54, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich ein Rating von "Gut" basierend auf dem RSI.

Die Dividendenrendite von Farmers Frankfort Indiana liegt derzeit bei 3,56 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt (138.98%) liegt. In der "Handelsbanken"-Branche wird die Aktie daher mit einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie eingestuft.