Farmers /IA Aktie: Was für eine Niederlage!

Der Relative Strength Index, oder RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem er die Aufwärtsbewegungen in Bezug auf die Gesamtbewegungen setzt. Der RSI der Farmers Frankfort Indiana liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen RSI von 88 für Farmers Frankfort Indiana, was ebenfalls als überkauft gilt und zu einer "Schlecht" Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher für diese Kategorie die Einstufung "Schlecht".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Farmers Frankfort Indiana zeigt durchschnittliche Diskussionsintensität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Farmers Frankfort Indiana mit einer Dividende von 3,56 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Handelsbanken (138,51 %) niedriger. Die Differenz beträgt 134,95 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Aus charttechnischer Sicht weicht der Durchschnitt des Schlusskurses der Farmers Frankfort Indiana-Aktie für die letzten 200 Handelstage (43,12 USD) vom letzten Schlusskurs (38,51 USD) um -10,69 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (40,46 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (-4,82 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Farmers Frankfort Indiana-Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.