Farmers Edge-Investoren können es immer noch nicht glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Dabei wird das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der Farmers Edge-RSI liegt bei 50, was eine neutrale Bewertung ergibt. Der RSI25 beträgt 47,62, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer neutralen Einschätzung der Aktie führt.

In den letzten Wochen gab es keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Farmers Edge in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse der Farmers Edge-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,21 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,345 CAD liegt, was einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Trend, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Farmers Edge-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die technische Analyse.