Farmer Brothers Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Der Aktienkurs von Farmer Bros hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -32,44 Prozent verzeichnet, was deutlich unter dem Durchschnitt der Verbrauchsgüter-Branche liegt. Auch im Vergleich zur Nahrungsmittel-Branche, die eine mittlere Rendite von -11,79 Prozent aufweist, schneidet das Unternehmen mit einer Rendite von 20,65 Prozent deutlich schlechter ab. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde festgestellt, dass die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet neutral ist. Die Anzahl der Beiträge und die Änderung der Stimmung deuten auf eine mittlere Aktivität hin, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Farmer Bros zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farmer Bros-Aktie liegt sowohl auf 7-Tage-Basis als auch auf 25-Tage-Basis im neutralen Bereich, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie eine Unterbewertung auf, da es mit 70,55 um 74 Prozent höher liegt als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Nahrungsmittel-Branche. Daher wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.