Farmer Brothers Aktie: Das dürfte jetzt erst richtig interessant werden

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung von Aktien. Ein niedriges KGV deutet auf eine preisgünstige Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. Im Fall von Farmer Bros liegt das KGV jedoch mit 70,55 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Nahrungsmittel", der bei 30 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als vergleichsweise teuer angesehen wird und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf fundamentalen Kriterien erhält.

Die technische Analyse zeigt jedoch ein etwas anderes Bild. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Farmer Bros-Aktie in den letzten 200 Handelstagen liegt bei 2,75 USD. Der letzte Schlusskurs von 3,42 USD weist einen Unterschied von +24,36 Prozent auf, was zu einer positiven "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 3,3 USD liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,64 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt für die Farmer Bros-Aktie aktuell einen RSI-Wert von 49,34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25-Wert von 51 zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher für den RSI eine "Neutral"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für Farmer Bros zeigt gemischte Signale. Während in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden, beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung der Anleger-Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Farmer Bros-Aktie, wobei die fundamentale Analyse eine "Schlecht"-Bewertung liefert, die technische Analyse jedoch zu einer "Gut"- und "Neutral"-Bewertung führt. Das Anleger-Sentiment zeigt ebenfalls gemischte Signale und führt zu einer "Neutral"-Bewertung.