Farm Pride Foods Aktie: So schnell kann es gehen

Die Farm Pride Foods-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen mit einem Durchschnitt von 0,13 AUD für den Schlusskurs bewertet. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 0,175 AUD, was einem Unterschied von +34,62 Prozent entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,15 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt um +16,67 Prozent, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Farm Pride Foods-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Weder positive noch negative Ausschläge wurden verzeichnet, und es gab keine Diskussionen zu positiven oder negativen Themen in Bezug auf das Unternehmen Farm Pride Foods. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet.

Bei der Farm Pride Foods konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes festgestellt werden, und auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Daher wird die Aktie auch hier mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index, RSI, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen betrachtet. Der RSI der Farm Pride Foods führt bei einem Niveau von 100 zur Einstufung als "Schlecht". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 42,11 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Schlecht".