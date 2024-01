Farm Pride Foods Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die Farm Pride Foods hat in den letzten Tagen einen positiven Trend verzeichnet und sich von ihrem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, um +16,67 Prozent entfernt. Dies wird kurzfristig als "Gut" eingestuft. Über einen Zeitraum von 200 Tagen beträgt die Distanz zum GD200 +34,62 Prozent, was ebenfalls als "Gut" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Farm Pride Foods liegt bei 14,29 Punkten und deutet darauf hin, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 hingegen zeigt weniger starke Schwankungen und bewertet das Wertpapier als "Neutral". Insgesamt erhält Farm Pride Foods in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Farm Pride Foods in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird dem Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung gegeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Analyse der Kommentare und Äußerungen in sozialen Medien zeigt, dass die Mehrheit der Nutzer Farm Pride Foods in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet hat. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Insgesamt wird die Messung der Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.