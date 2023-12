Fargo Enterprises Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Odessa Minerals liegt bei 57,14, was ihn als "neutral" einstuft. Der RSI25 beträgt 54,84, was ebenfalls auf eine "neutrale" Bewertung für den Zeitraum von 25 Tagen hinweist. Insgesamt führt dies zu einem "neutralen" Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) für Odessa Minerals bei 0,01 AUD liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 0,0075 AUD 25 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt ebenfalls 0,01 AUD, was eine Abweichung von -25 Prozent vom Aktienkurs selbst darstellt. Auch dies führt zu einer Bewertung als "schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Odessa Minerals. Weder in den sozialen Medien noch in der Diskussionsstärke konnten signifikante Unterschiede festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in beiden Kategorien eine "neutral" Bewertung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Odessa Minerals eher neutral diskutiert, mit positiven Diskussionen an lediglich zwei Tagen. Das Stimmungsbarometer zeigt größtenteils neutrale Einstellungen der Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "neutral" Einschätzung.

Insgesamt wird Odessa Minerals auf Basis des Anleger-Sentiments mit einer Gesamtbewertung von "neutral" eingestuft.