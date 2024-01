Die Farfetch-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Aktie von Farfetch ist in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ. Anleger diskutierten neun Tage lang hauptsächlich negative Themen, während an zwei Tagen positive Themen vorherrschten. In den letzten ein bis zwei Tagen war jedoch ein Anstieg des Interesses an positiven Themen zu beobachten. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie von Farfetch heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Diskussion über Farfetch. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Intensität der Diskussionen liefert Hinweise darauf, ob das Unternehmen viel oder wenig Aufmerksamkeit von den Anlegern erhält. In diesem Fall wurde über Farfetch weniger diskutiert als üblich und es ist eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie zeigt, dass sie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie überkauft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Farfetch.

Die Analysten bewerten die Farfetch-Aktie langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und 1 negativ. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9,33 USD, was einer positiven Bewertung entspricht. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.