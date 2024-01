Farfetch Aktie: Der weitere Knall!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Aktienkurs von Farfetch verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -86,24 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" im Durchschnitt um -12,89 Prozent, was einer Underperformance von -73,34 Prozent für Farfetch entspricht. Der Sektor "Zyklische Konsumgüter" verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -2,31 Prozent im letzten Jahr, wobei Farfetch um 83,93 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating für Farfetch in dieser Kategorie.

Analysten bewerten die Aktie von Farfetch langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analystenurteilen waren 2 gut, 1 neutral und 1 schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Farfetch vor. Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 9,33 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen war die Diskussion über Farfetch überwiegend negativ, mit zwei positiven Tagen und neun negativen Tagen. Aktuell, in den vergangenen ein bis zwei Tagen, überwiegen jedoch die positiven Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Farfetch zeigt, dass die Aktie überkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 99 und der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 72,03. Dadurch erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung im Hinblick auf den RSI.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Farfetch basierend auf verschiedenen Bewertungskriterien.

