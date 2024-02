Farfetch Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Farfetch-Aktie: Dividendenrendite, Relative Strength Index und Analysteneinschätzung

Die Dividendenrendite der Farfetch-Aktie liegt mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt des Internet- & Katalog Einzelhandels, der im Schnitt bei 3,4 % liegt. Somit schüttet Farfetch 3,4 Prozentpunkte weniger aus, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Farfetch-Aktie zeigt eine Überkauftheit an. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 99, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch auf 25-Tage-Basis liegt der RSI mit 72,03 im überkauften Bereich, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine negative Einschätzung für Farfetch.

Die Analysten schätzen die Farfetch-Aktie langfristig als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten geben 2 eine positive, 1 eine neutrale und 1 eine negative Bewertung ab. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 9,33 USD, was einer positiven Einschätzung entspricht. Dadurch erhält Farfetch insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf Basis aller Analystenschätzungen.

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass in den letzten zwei Wochen besonders negative Diskussionen über Farfetch geführt wurden. Allerdings zeigt sich in den letzten ein bis zwei Tagen ein vermehrtes Interesse an positiven Themen, was zu einer aktuellen "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Farfetch auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Die aktuellen Kennzahlen deuten darauf hin, dass die Farfetch-Aktie sowohl bei der Dividendenrendite als auch beim RSI und dem Anleger-Sentiment negativ bewertet wird, während die Analysten langfristig eine neutrale bis positive Einschätzung abgeben.